Covid: al via auto test E-R. Sistema parte il 19 gennaio, "così meno burocrazia"

"Per tanti vaccinati asintomatici la positività è un problema più amministrativo che clinico. La sperimentazione è volta proprio a semplificare la vita a queste persone, permettendoci di fare più vaccini e meno tamponi". Lo ha detto l'assessore regionale alla salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, che si è sottoposto in diretta a un autotest (negativo) illustrando in videoconferenza la procedura dell'autotesting per entrare e uscire dall'isolamento. Il sistema, nuovo in campo nazionale, partirà nella regione mercoledì 19 gennaio e sarà riservato alle persone vaccinate con tre dosi.

A seguito di un tampone antigenico positivo, basterà caricare il risultato sul fascicolo sanitario elettronico per permettere l'invio automatico dell'informazione ai dipartimenti di sanità pubblica ai fini della rapida attivazione dell'isolamento fiduciario. Sempre con l'autotesting, dopo sette giorni, sarà possibile effettuare un ulteriore tampone da soli per verificare la negatività, caricando l'esito sempre sul proprio fascicolo sanitario elettronico, ottenendo entro 24 ore la certificazione di fine isolamento.

"Siamo in una sperimentazione che sviluppa il concetto di autosorveglianza. Stiamo parlando di una popolazione che non deve neanche fare la quarantena" - ha detto Donini. I dati verranno incrociati anche con controlli a campione: "Abbiamo ovviamente offerto la garanzia al ministero che a questa sperimentazione, di cui daremo poi i risultati, corrispondano anche dei controlli randomizzati di coincidenza fra tampone molecolare e tampone rapido.

Oggi in Regione sono 11.189 i nuovi positivi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (invariato rispetto a ieri): sul totale 95 non sono vaccinati il 63,7%, mentre 54 sono vaccinati con ciclo completo. A Rimini sono 17, uno in più di ieri. 1.447 i nuovi positivi in provincia di Rimini. Purtroppo, si registrano 22 decessi 1 dei quali a Rimini. Nell’Open day regionale di ieri dedicato alla popolazione in età scolare sono state effettuate complessivamente 6.707 vaccinazioni: 494 a Rimini (di cui 289 ai bambini).