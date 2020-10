Covid: Alto Adige chiude bar, negozi solo fino alle 18

L’Alto Adige inasprisce le misure e si rifà al Dpcm governativo: da sabato bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e negozi (generi alimentari esclusi) chiuderanno alle ore 18 e non più alle ore 20 o 22 come da ordinanza del governatore. Il coprifuoco scatterà alle ore 22 e terminerà alle 5 del mattino. Lo prevede la nuova ordinanza che il governatore Arno Kompatscher firmerà domani e sarà in vigore da sabato 31 ottobre sino a martedì 24 novembre. Divieto assoluto per ogni tipo di evento, manifestazione oppure feste private, annullate anche le attività di cori e bande musicali, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.