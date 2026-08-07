Covid, audizione fiume per Conte, poi duello a distanza con Meloni

Mentre il Parlamento chiude i battenti fino al 9 settembre, i lavori si concludono con l'audizione fiume di Giuseppe Conte alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid. Audizione nemmeno finita, si riprenderà a settembre. Intanto, ha fatto sapere di aver depositato in Procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per Jc Electronics, di “mascherine contraffatte”.

“Soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare”, dice. “La verità non è un attacco politico – replica sui social la presidente del Consiglio – E' un diritto degli italiani”. Tra i commenti al post, anche quello di Conte, che le risponde “Io ci sono sempre stato a rispondere, c'ero anche in commissione Covid. Dicci invece in quale cassaforte sono finite le chat del tuo amico Delmastro. Tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia?”.

Interviene anche Carlo Calenda, Azione, per dire che considera “la commissione Covid un indegno tentativo di vendetta, non dissimile a quanto accade in America contro Fauci. Ciò premesso, Conte si conferma un povero populista senza coraggio. Per fortuna il governo Draghi prese in mano il processo di vaccinazione che Conte non era in grado di portare avanti”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle



