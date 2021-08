Covid: aumenta il contagio nelle fasce d'età oltre i 40 anni. Nuova discoteca chiusa nel Riminese Diminuisce l'indice Rt in Italia, ma l'attenzione resta alta

Il Coronavirus continua la sua corsa, soprattutto con la variante Delta ormai predominante. In Italia crescono i casi in tutte le fasce d'età sopra ai 40 anni, ma rallentano tra i più giovani dai 10 ai 29 anni. A scendere è anche l'indice Rt ora a 1,1. Ma questo non ferma le preoccupazioni del mondo scientifico, soprattutto per i numeri a livello ospedaliero. Nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica, ma i tasso salgono.

In base all'ultimo bollettino, sono 7.470 i positivi nelle ultime 24 ore nel Paese e 45 le vittime. Ben 18 le Regioni e Province ora classificate a “rischio moderato”. Al momento, però, l'Italia resta tutta bianca. In Emilia-Romagna 622 i nuovi positivi, 78 dei quali a Rimini, e due i decessi.

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-contagio nei locali. Dopo il Peter Pan, nelle scorse ore è stato chiuso per 5 giorni il Byblos di Misano Adriatico dove quasi un migliaio di persone erano accalcate e senza mascherine. Intanto, a livello nazionale si ragiona sulle nuove regole per trasporti e scuola. Si parla di capienza dell'80% sui mezzi sia in zona bianca che in zona gialla, con mascherina, e probabili orari di ingresso differenziati per scuole, aziende e uffici pubblici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: