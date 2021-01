Covid: aumentano i casi in Italia, 64 decessi in Emilia Romagna

In aumento i casi di contagi al covid-19 che toccano quota 13.571 registrati nelle ultime 24 ore (ieri 10.497). Le vittime sono 524 (ieri 603). Il tasso di positività è al 4,9%, in aumento rispetto al 4,1% di ieri. Sono in calo di 26 unità i pazienti in terapia intensiva. Il vaccino BioNTech-Pfizer sembra essere efficace contro la variante inglese del Covid-19 secondo due studi preliminari pubblicati online oggi. Si registra un nuovo picco giornaliero di morti in Gb, a quota 1.820. Oltre 5 milioni le vaccinazioni fatte, comprese le seconde dosi.



I numeri del Covid in Emilia-Romagna vedono un leggero calo di contagi e ricoveri di pazienti Covid-19, anche se il numero delle vittime (64 nelle ultime 24 ore) continua a essere alto. I nuovi casi sono 1.090 su un totale di 20.646 tamponi (fra molecolari e antigenici) eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 47 anni, mentre circa la metà dei nuovi positivi è asintomatica. In terapia intensiva sono ricoverate attualmente 230 persone, due in meno rispetto a ieri, mentre 2.490 sono i pazienti negli altri reparti Covid, 29 in meno. La somministrazione di vaccini ha, invece, subito una battuta d'arresto per la provvisoria diminuzione della distribuzioni di dosi da parte della Pfizer.





Nel servizio il punto Covid in Italia e Mondo