Covid, aumentano le zone rosse tra Emilia-Romagna e Marche; Donini: progressione epidemica "fulminea".

In Emilia-Romagna crescono a una velocità che non si era mai registrata prima i contagi al Covid. Da domani, e fino al 21 marzo, le province di Bologna e Modena saranno in zona rossa e nei prossimi giorni restrizioni simili potrebbero essere decise anche per altre aree della Regione. Intanto Reggio Emilia si aggiunge ai comuni dell'Ausl Romagna, in zona arancione scuro, ad eccezione del distretto di Forlì: province di Rimini, Ravenna e del Cesenate.

La progressione della curva epidemica negli ultimi giorni è stata "fulminea", ha detto l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. Nell'ultima settimana – spiega - l'incidenza su 100mila abitanti a Bologna è 424, a Modena 377. I posti letto Covid occupati a Modena sono passati in una settimana da 272 a 358, a Bologna da 477 a 641 "e il dato si riflette anche nelle terapie intensive". "E' evidente che ormai la mutazione genetica del virus, la variante inglese, ha assunto una consistenza molto elevata su tutto il territorio, in particolare in queste province, e questo si traduce in maggior diffusività e contagiosità del virus", ha aggiunto in conferenza stampa.

Le principali restrizioni che verranno introdotte in zona rossa (quindi per l’area metropolitana di Bologna e per la provincia di Modena), in aggiunta a quelle previste in arancione scuro, riguardano la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole dalle elementari e l’Università (nel Bolognese già prevista da ieri) e lo stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie. Sempre per le zone rosse, come stabilisce il nuovo Dpcm del Governo, è prevista la chiusura dei servizi per l’infanzia.

Provincia di Ancona in zona rossa da domani fino al 5 marzo ma altre misure in vista dal giorno successivo quanto entrerà in vigore il nuovo Dpcm. In serata l'ordinanza del presidente della Regione Francesco Acquaroli fa tornare di nuovo in 'lockdown' l'Anconetano in cui erano già in zona arancione 20 comuni compreso il capoluogo.

