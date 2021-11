COVID-19 Covid, balzo nei ricoveri in Emilia Romagna 99 i casi a Rimini

Covid, balzo nei ricoveri in Emilia Romagna.

Balzo dei ricoveri di pazienti Covid-19 tra terapie intensive e reparti dedicati in Emilia-Romagna dove i degenti complessivamente superano quota 600, mentre i nuovi casi di infezione in regione ormai da qualche giorno si attestano attorno al migliaio. Il bollettino della Regione rileva 991 nuovi contagi su 19.700 tamponi, età media 40 anni. Altri cinque i decessi, mentre i ricoverati sono ad oggi 57 in terapia intensiva (+5) e 557 nei reparti Covid (+35). Sul territorio la provincia dove il virus circola di più è sempre Bologna con 243, ma l'impennata si registra in particolare nel Modenese con 185 nuovi casi. A seguire Forlì-Cesena (155), poi Rimini e Ravenna, entrambe con 99 casi.

Stretta sul Green pass per mantenere aperte le attività economiche, specie quelle che hanno più patito durante la pandemia. Lo auspica il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: "Sostengo la proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia" Massimiliano Fedriga, ha detto a margine di un evento a Cesena. "Che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale in quei luoghi, in particolare, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo, credo sia giusto", ha dichiarato Bonaccini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: