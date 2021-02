Covid: Bonaccini firma ordinanza restrizioni per 14 Comuni E.R. In Italia intanto oltre 16.000 i nuovi contagi

Da domani, giovedì 25 febbraio, e fino all'11 marzo, scatta come annunciato la 'Zona arancione scuro' per 14 Comuni dell'Emilia-Romagna: tutti quelli dell'Ausl di Imola - quindi Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio - e quelli confinanti in provincia di Ravenna: Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, che ricadono nel territorio dell'Ausl Romagna. L'ordinanza, condivisa con i sindaci, è stata firmata oggi dal presidente Stefano Bonaccini. Una misura, spiega la Regione, resa necessaria a tutela della comunità, per contrastare la diffusione del coronavirus in aree dove i dati delle Aziende sanitarie di Imola e della Romagna mostrano una forte crescita dei contagi.

[Banner_Google_ADS]

Viene esclusa la possibilità di effettuare visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all'interno del proprio Comune, salvo le situazioni di necessità. Sarà sempre possibile per gli studenti frequentare le lezioni in presenza, ove previste, se la scuola ha sede in un comune non compreso tra i 14 soggetti a restrizione: potranno andare e tornare. Restano consentite le attività economiche.

Per la scuola, si stabilisce lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell'Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%.

In Italia intanto sono 16.424 i positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 3.000 più di ieri. In calo invece il numero di vittime, oggi sono 318. Sono 340.247 i test effettuati e il tasso di positività è del 4,8%. 11 in più il saldo quotidiano di entrate e uscite dalla terapia intensiva in tutto lo stivale. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178.

Il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, dopo Pasqua. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute Speranza. Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, spiega, siamo all'ultimo miglio, vediamo la luce in fondo al tunnel e non possiamo abbassare la guardia.

AstraZeneca annuncia che saranno consegnate questa settimana nello stivale oltre 1,5 milioni di dosi, l'obiettivo è arrivare a più di 20 milioni entro l'anno. In Emilia-Romagna nuovo record di tamponi, oltre 42mila. I positivi sono 1.427 (3,4%). 33 i nuovi decessi e 5 in più i ricoveri in intensiva. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 240 nuovi casi seguita da Bologna e Rimini con 222 contagi e quattro decessi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: