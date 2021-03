CORONAVIRUS Covid, Bonaccini: "rischiamo di essere travolti" Intanto in Italia quasi 21.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Non accenna a rallentare la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Da ieri sono 20.884 i nuovi contagi e 347 le vittime. Poco meno di 359.000 i tamponi effettuati e il tasso di positività è al 5,8%, in crescita rispetto ieri. Sono 2.411 i ricoveri totali in terapia intensiva, gli ingressi giornalieri sono stati 222.

In Emilia Romagna altri 2.456 casi di positività al covid rilevati su base di 40.815 tamponi. Si contano 40 morti e i ricoveri continuano a crescere a ritmo sostenuto. La provincia con più contagi è quella di Bologna, in forte crescita anche Reggio Emilia, Ravenna e Rimini in cui si sono registrati 241 positivi. Tutta la regione potrebbe finire in zona rossa. Lo ha annunciato il governatore regionale Stefano Bonaccini. Venerdì prossimo è in arrivo l'analisi settimanale della cabina di regia nazionale e si saprà la decisione del governo. Intanto in zona rossa sono finite Bologna e Modena, almeno fino al 21 marzo. Il governatore regionale Stefano Bonaccini si è detto fortemente preoccupato: "Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un'accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti. Noi come altre parti d'Italia".

[Banner_Google_ADS]

Bonaccini ha evidenziato che la variante inglese sembra "un nuovo virus per diffusione e categorie d'età". Per questo nuove misure restrittive sembrano inevitabili. "Rispetto alle precedenti volte le limitazioni della zona arancione classica non bastano più, per come il virus corre rapidamente. Dobbiamo stringere oggi e farlo subito per augurarci di non farlo più dopo", ha detto Bonaccini, che non ha usato mezzi termini: "L'incubo è tornato e sembra non finire".

Nel servizio l'intervista a Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: