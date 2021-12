COVID-19 Covid, boom di positivi a Rimini: sono 418

Covid, boom di positivi a Rimini: sono 418.

Boom di contagi nella provincia di Rimini che registra 418 positività nelle ultime 24 ore, di cui 302 sintomatici. Per il territorio si tratta del secondo più alto incremento dall'inizio della pandemia. A livello regionale sono 2.860 in più rispetto a ieri con una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti al 6%. Purtroppo, si registrano undici decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 110 (+3); 1.121 quelli negli altri reparti Covid (+13).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: