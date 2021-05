Covid: calano le vittime in Emilia-Romagna, 31 casi a Rimini

Dati di conforto vengono dall'Italia, con 8.292 positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri.



In Emilia-Romagna sono 650 i nuovi casi rilevati e solo tre nuove vittime - un 69enne di Parma, un 58enne e un 79enne entrambi di Modena. È il numero più basso di vittime giornaliere da sei mesi (il 9 novembre è stato di 8 morti). I ricoveri sono in calo in regione: in terapia intensiva ci sono 187 pazienti (due in meno rispetto a ieri), e negli altri reparti Covid ci sono 1.335 persone (-30).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 150 nuovi casi più 11 di Imola e Reggio Emilia (101), poi Modena (98) e Parma (86). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 33.354 (-4.328 rispetto a ieri), il 95% in isolamento domiciliare. Procede la campagna vaccinale, che domani si aprirà alle prenotazioni anche per gli over 55. Alle 13 di oggi risultano somministrate complessivamente 1.914.081 dosi. Sul totale, 651.158 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. A Rimini sono 31 i nuovi casi.

