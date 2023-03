BERGAMO Covid: chiusa inchiesta, Conte e Speranza tra i 17 indagati I familiari dell'associazione #Sereniesempreuniti dalle 11 alle 13 saranno fuori dalla Procura di Bergamo per testimoniare la propria gratitudine

Covid: chiusa inchiesta, Conte e Speranza tra i 17 indagati.

A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, è stata chiusa l'inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore della sanità lombardo Giulio Gallera. Tra i 17 avvisi di conclusione d'indagini che saranno notificati oggi ci sono Brusaferro, Locatelli e Borrelli; per ex premier ed ex ministro della Sanità gli atti saranno trasmessi invece al Tribunale dei ministri. "Sono tranquillo di fronte al paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica", dice l'ex Presidente del Consiglio e ora a capo del M5S.

Gli accertamenti hanno riguardato tre livelli, uno strettamente locale, uno regionale e il terzo nazionale con le audizioni a Roma di Conte, Speranza i veri tecnici e anche l'ex ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Nel mirino degli inquirenti e degli investigatori della Guardia di Finanza sono finiti non solo i morti nelle Rsa della Val Seriana e il caso dell'ospedale di Alzano chiuso e riaperto nel giro di poche ore, ma soprattutto la mancata istituzione di una zona rossa uguale a quella disposta nel Lodigiano e i mancati aggiornamento del piano pandemico, fermo al 2006, e l'applicazione di quello esistente anche se datato e che comunque, stando agli elementi raccolti, avrebbe potuto contenere la trasmissione del Covid.

I parenti delle vittime hanno commentato: "Da oggi si riscrive la storia della strage bergamasca e lombarda, la storia delle nostre famiglie, delle responsabilità che hanno portato alle nostre perdite. La storia di un'Italia che ha dimenticato quanto accaduto nella primavera 2020, non a causa del Covid19, ma per delle precise decisioni o mancate decisioni". I familiari dell'associazione #Sereniesempreuniti dalle 11 alle 13 saranno fuori dalla Procura di Bergamo per testimoniare la propria gratitudine per l'immane lavoro svolto in questi 3 anni. Con loro anche i legali che li assistono nella ricerca della verità.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: