Covid, cinque vittime in Regione. Calano i ricoveri nei reparti.

Sono 267 i nuovi positivi registrati in Emilia Romagna in 24 ore su 30.472 tamponi eseguiti (0,9%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 96 nuovi casi, seguita da Ravenna,47; poi Rimini con 26 nuovi casi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 170 in più rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano cinque decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42 (+ 3 rispetto a ieri), 308 quelli negli altri reparti Covid (-19).

