Covid: clienti troppo vicini, chiuso locale a Riccione

Clienti troppo vicini, tavoli da quattro utilizzati per comitive di dieci o 15 persone, tanto che molte segnalazioni ai carabinieri di Riccione, dove è stato chiuso un ristorante-pub per rischio Covid, sono arrivate da passanti, clienti e pure da operatori del 118 in transito con l'ambulanza davanti al locale.

Lo scorso weekend, nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno avviato una serie di controlli sul rispetto delle disposizioni anti-contagio. In seguito alle numerose segnalazioni al locale di via Lungorio è stato accertato un folto assembramento di giovani all'esterno. I carabinieri hanno quindi accertato che la stessa situazione era presente tra i tavoli del locale, sovraffollati nonostante gli sforzi dei gestori di garantire un minimo di distanziamento. E' scattata quindi la contestazione e la multa da 400 euro, con applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per cinque giorni.



