LA GOCCIA DEL COLIBRÌ Covid, Commissario Venturi: “Emilia-Romagna ha lavorato bene; siamo pronti” A Rimini per la presentazione del libro “La goccia del colibrì – fare la propria parte prima durante e dopo la pandemia”. Il Sindaco Andrea Gnassi e il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti a dibattito con Sergio Venturi

È stato il punto di riferimento per gli emiliano-romagnoli durante il lockdown, nelle sue dirette Facebook diventate un appuntamento fisso per migliaia di persone, in attesa dei dati giornalieri sul contagio. Sergio Venturi, medico, ex Assessore regionale alla Salute e Commissario ad acta all'emergenza racconta, insieme al giornalista di Repubblica Rosario Di Raimondo, due mesi di trincea. Il racconto di quei giorni con lo sguardo avanti, nella sua idea per affrontare il futuro: perché "ognuno faccia la sua parte", partendo da un rinnovato rispetto per l'ambiente.

Nel video, l'intervista a Sergio Venturi, Commissario ad acta all'emergenza Covid per l'Emilia-Romagna



