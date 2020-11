CORONAVIRUS Covid, Confagricoltura Emilia Romagna: misure pesano su vino e agriturismi

Le nuove misure anti-Coronavirus varate recentemente dal Governo rischiano di mettere "in crisi 10.000 aziende del comparto vino dell'Emilia-Romagna con una perdita complessiva di fatturato pari a 8 milioni di euro" mentre nel comparto degli agriturismi, la stima è di "10 milioni di euro in meno e migliaia di lavoratori a casa". A lanciare l'allarme sull'impatto delle restrizioni decise dall'Esecutivo è la Confagricoltura regionale. "L'inserimento dell'Emilia-Romagna nella cosiddetta zona gialla, a minor rischio, non deve far calare l'attenzione sul settore agricolo regionale - osserva in una nota il presidente emiliano-romagnolo dell'associazione Marcello Bonvicini -: ,servono fondi e stanziamenti aggiuntivi per contenere gli effetti negativi delle nuove misure anti Covid-19 in vigore fino al 3 dicembre. E soprattutto devono arrivare in fretta".

A giudizio di Bonvicini, che vede tra i settori più colpiti quello vitivinicolo, "i mancati apericena e la chiusura alle 18 di enoteche, vinerie e ristoranti ci costeranno 8 milioni di euro e a pagare il conto più salato saranno le tante piccole e medie aziende, all'incirca 10.000, che rappresentano oltre il 60% del tessuto vitivinicolo regionale". Le stime di Confagricoltura Emilia-Romagna passano al setaccio 861 agriturismi - su un totale di 1.200 in regione -, che offrono il servizio di somministrazione past.



