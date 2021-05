Covid: Contagi ancora in calo, lunedì il verdetto AIFA sullo Pfizer ai 12 - 15enni

Verso l'immunizzazione di massa - dal 3 giugno sarà infatti possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione, al di là delle fasce d'età - è atteso per lunedì il verdetto Aifa per vaccinare con Pfizer anche gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni, lo conferma il Presidente dell'Agenzia Giorgio Palù, dopo il via libera arrivato ieri da parte dell'EMA. Con il Commissario straordinario per l'Emergenza Figliuolo che chiede alle Regioni di vaccinare gli studenti prima dell'inizio della scuola.

Sul fronte riaperture: da lunedì, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in zona bianca in una Italia che riparte quasi completamente, perlomeno nelle aree a minor livello di rischio, già dal 1 giugno, in concomitanza con il primo vero ponte che vedrà lo stivale intero in movimento (stimati almeno 9 milioni di italiani che approfitteranno di una breve vacanza). Proprio il Ministro Speranza guarda avanti, con ottimismo: “Dobbiamo tenere alta l'attenzione, ma questo è il momento di programmare il futuro” – dice, chiedendo alle istituzioni di lavorare con compattezza: “con risorse senza precedenti – aggiunge - possiamo immaginare una progettualità che parta dalla difesa di alcuni diritti, come la sanità pubblica”. Sul fronte contagi: calano le positività (con 3.351 nuovi positivi e un totale di 241966 attualmente contagiati), così come i decessi: 83 vittime in un giorno, ieri erano 126. Scendono ricoveri e terapie intensive. (-47 terapie intensive, -392 ricoveri)

Anche in Emilia-Romagna in calo i casi attivi, (224 nuove positività) oggi a poco più di 16mila (16.063). 6 nuovi decessi, nessuno a Rimini, che conta però 32 nuovi contagi. Le vaccinazioni sfiorano 2 milioni e 600mila somministrazioni, di cui oltre 943mila seconde dosi. Il Presidente Stefano Bonaccini annuncia il via libera, dal 3 giugno, alle somministrazioni vaccinali nei grandi hub aziendali delle Province: garantiranno fino a 500 somministrazioni al giorno, per 180mila lavoratori potenzialmente interessati e con priorità per i settori più a rischio, come logistica, industria alimentare e grande distribuzione.

