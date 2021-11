Covid: contagi di nuovo sopra i 10mila, a livelli maggio. 700 casi in Emilia Romagna

Con 10.172 positivi nelle ultime 24 ore, i numeri dell'epidemia tornano indietro di mesi. L'ultima volta che è stata superata la soglia dei 10mila casi era l'8 maggio, quando sono stati registrati 10.176 casi e le vittime erano state 224 (oggi sono 72).

I nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna tornano sopra quota 700 e si registra in regione un nuovo balzo di ricoveri con un totale di 500 pazienti Covid-19 negli ospedali, di cui 41 in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che rileva altri due decessi con Covid, un 86enne nel Bolognese e un 98enne nel Ravennate.