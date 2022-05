Sono 17.744 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 34 le vittime (in calo rispetto alle 91 di ieri). Anche i nuovi contagi sono in discesa rispetto al precedente bollettino. Di questi, 1.688 sono stati registrati in Emilia-Romagna. I ricoveri nei reparti Covid della Regione sono in diminuzione; stabili le terapie intensive.