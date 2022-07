Covid, contagi in aumento in Italia e a San Marino

"La pandemia è tutt'altro che finita. Il virus continua a essere una minaccia per la salute dei cittadini di tutto il mondo", ha dichiarato l'Oms. In Italia sono 110.168 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dal ministero della Salute. 106 le vittime, un calo rispetto alle 157 di ieri. Il tasso di positività è del 26,8%. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, però si mostra ottimista: arriverà il picco e poi i contagi caleranno. Il governo si prepara a somministrare la quarta dose agli over 60, una platea di 12 milioni di persone. Il progetto prevede un hub vaccinale ogni 50 mila abitanti. Anche a San Marino casi Covid in aumento, con 86 positivi attivi nelle ultime 24 ore. Dai dati aggiornati del cruscotto Iss, i ricoverati salgono da 12 a 13 in ospedale, mentre i malati a casa sono 581. Nove in più rispetto a martedì.

