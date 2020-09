Covid: contagi stabili, +1.869 in un giorno. 17 morti

E' stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In leggero calo anche il numero delle vittime, 17 nelle ultime 24 ore mentre venerdì erano 20. Nessuna regione fa segnare zero casi.



Sono 99 i nuovi casi di coronavirus, di cui 54 asintomatici, in Emilia-Romagna rilevati su oltre 10mila tamponi e oltre 2.700 test sierologici. Nelle ultime 24 ore in regione non si registra nessun decesso.