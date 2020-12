Covid, Conte illustra alle 20.15 le nuove misure: ecco le anticipazioni

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Il decreto legge Covid sulle limitazioni agli spostamenti è già approvato, questa sera alle 20.15 il presidente Conte illustrerà il nuovo Dpcm, ma qualche contenuto già trapela nella bozza, vediamo. Sarà un Natale prudente, con poche occasioni per spostarsi e socializzare. Il governo ha già deciso, con decreto-legge, che ci si potrà muovere tra Regioni solo fino al 21 dicembre, poi si resta fermi fino al 6 gennaio. E nel giorno di Natale, santo Stefano e 1° gennaio non ci si sposta nemmeno tra Comuni, neanche per andare nelle seconde case. Il tutto non senza polemiche, soprattutto per chi ritiene siano discriminati i piccoli Comuni, se paragonati alle metropoli.





Invece il nuovo Dpcm con le ulteriori disposizioni per il periodo natalizio andrà in vigore domani e fino al 15 gennaio, ma la bozza che sta circolando prevede che i ristoranti possano rimanere aperti anche nei giorni di festa, a pranzo, con un massimo di 4 persone a tavola ma non la sera, anche i bar infatti chiuderanno alle 18. A Natale, di comune accordo con la Cei, niente messa di mezzanotte, ma in orari compatibili col cosiddetto “coprifuoco”, che sarà come sempre alle 22 anche la notte di Capodanno, quando anzi sarà esteso fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come al solito. Per chi dovesse trovarsi in albergo, veglione in camera. Ancora chiusi i centri commerciali nel fine settimana e nei festivi, mentre i negozi saranno aperti fino alle 21. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio, quando riapriranno anche le scuole, con un ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori. Tornano però le lauree in presenza, così come gli esami, mentre le lezioni solo per un numero ridotto di studenti e per le matricole.