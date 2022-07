COVID-19 Covid, continua a salire l'incidenza e il tasso di ospedalizzazioni In Italia sono quasi 80.000 i nuovi contagi, 6.738 in Emilia Romagna

La pandemia torna a preoccupare, le regioni italiane si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso infatti nelle prossime 24-48 ore il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60. Continua a salire l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età. Secondo il report esteso settimanale dell'Iss sono in crescita anche le reinfezioni. Nelle ultime 24 ore sono 79.920 i nuovi contagi a fronte di 303.848 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 26,3%, in crescita di circa un punto percentuale rispetto ieri, sono invece 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più nel saldo complessivo delle ultime 24 ore.



Sono 6.738 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 16mila tamponi delle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sfiora il 42%. 699 i positivi registrati a Rimini. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, dive ci sono 43 pazienti (due in più da ieri), mentre salgono negli altri reparti Covid dove ci sono 1.290 persone, 62 in più da ieri. Il bollettino della Regione riporta anche quattro decessi. Attualmente ci sono 76.735 emiliano-romagnoli positivi al Sars-Cov2, il 98% dei quali in isolamento domiciliare perché non ha bisogno di cure ospedaliere.



A livello nazionale in Italia sono 79.920 i nuovi contagi registrati. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 303.848 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26,3% rispetto al 25,1% di ieri. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044, 180 in più di ieri.

