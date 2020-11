Covid contro il turismo: ne risente anche la riviera romagnola

La pandemia continua ad attaccare e non risparmia di certo il turismo. La nostra vicina Emilia Romagna vede colpito il suo punto di forza. Infatti anche questa Regione, che rientra tra le zone più attrattive della penisola, si trova in linea con i dati dichiarati dall'Organizzazione mondiale del turismo, registrando un evidente calo di arrivi e permanenze in questo 2020.



L'Omt ha infatti annunciato un calo del 70% del turismo globale rispetto al 2019. La riviera romagnola non ha potuto contare nemmeno sui mesi estivi che hanno riscontrato molta meno affluenza rispetto al solito, soprattutto per quanto riguarda turisti stranieri. Le cause sono conseguenze dell'epidemia: sicuramente le restrizioni che hanno permesso spostamenti limitati, in parte le ridotte possibilità di spesa delle persone e da tener conto anche la paura di contagi che ha diminuito la voglia di viaggiare. Inevitabile preoccupazione, perciò, anche per i posti di lavoro e per l'economia del territorio che, ancora una volta, si conferma basata soprattutto sul turismo. L'appello ora è quello di proteggere il settore ma di tenersi anche pronti per il futuro riavvio.