Covid, controlli nel fine settimana per contenere l’emergenza

Continuano serrati i controlli attuati dalla Polizia di Stato di Rimini per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, soprattutto nei luoghi interessati da un notevole afflusso di persone. Nel corso della settimana appena conclusa, sono state identificate oltre 1000 persone, ritirate più di 100 autocertificazioni, controllati più di 10 esercizi pubblici e sanzionate 17 persone. Nel pomeriggio di ieri il personale della Polizia è intervenuto in un bar di via Flaminia nel quale era stato segnalato che ad alcuni ragazzi veniva servito l'aperitivo ad alcuni ragazzi presenti. Sanzionato il proprietario del locale. Sanzionati infine 4 giovani che stavano rientrando dopo aver cenato a casa di amici, incuranti di aver oltrepassato l’orario consentito per spostarsi.