Covid: Coriano e San Leo, "ministro Speranza si decida a firmare l'accordo con la Repubblica di San Marino" I due sindaci tornano alla carica nel giorno in cui si vaccina l'assessore di San Leo con doppio passaporto

La notizia è stata rilanciata dai social. Ieri l'assessore di San Leo, Valentina Guerra, ha ricevuto la 1° dose di vaccino Sputnik nella Repubblica di San Marino. Questo grazie al doppio passaporto, essendo iscritta Aire. #Perlasaluteditutti #Avantinsieme rilancia il sindaco Leonardo Bindi che insieme alla collega Domenica Spinelli di Coriano, hanno a più riprese chiesto la possibilità di vaccinare i suoi concittadini proprio con il vaccino russo.

Lo stallo Europeo è incomprensibile e inaccettabile, ancor più se si pensa che la competenza in materia è nazionale, Infatti se oggi è l’Europa che sta decidendo questo è solo in virtù di un recente accordo tra gli Stati membri che aveva la finalità di garantire maggiore efficacia. Peccato che dell’efficacia non ci sia traccia. Ciò nonostante semaforo rosso da Roma a tutti i Governatori e Sindaci che non possono comprare vaccini. Ribadiscono Spinelli e Bindi. "Perché le Regioni e i comuni dovrebbero stare a guardare? Noi sindaci stiamo lavorando in emergenza, ogni giorno chiamati alle nostre responsabilità. I nostri operatori economici ci chiedono di poter partire in sicurezza. La strada è tracciata, per uscire dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica servono: una campagna vaccinale efficace e aiuti, che non si possono esaurire con i contributi economici, ma che devono essere assolutamente accompagnati da un adeguato aggiornamento normativo per tutte le imprese".

"Quindi EMA spinga l'acceleratore e il ministro Speranza si decida a firmare l'accordo con la Repubblica di San Marino affinché siano vaccinati con le dosi provenienti dall'Italia i 6500 frontalieri. Non possiamo rassegnarci, servono decisionismo e velocità perché dietro la lentezza l'Italia si spegne".



