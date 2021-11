Covid, cresce pressing regioni su Green pass rafforzato. Nord Europa travolto dal virus

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, chiede un incontro urgente con il Governo per discutere di un Green pass rafforzato per i vaccinati. Questi devono potere "continuare ad organizzare la propria vita, il lavoro, la socialità", spiega il governatore ligure, Giovanni Toti. Il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, assicura che "il governo è ovviamente disponibile" per aprire un tavolo "a breve". Ma Luigi Di Maio precisa, il lockdown per i No vax non è sul tavolo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è contrario a misure contro i non vaccinati. "Il tampone - dice - è il mezzo più sicuro".

Il Nord Europa è travolto dal Covid e adesso reagisce, ma con ritardo. "La Germania si trova in una situazione altamente drammatica. È tempo di agire", ha detto Angela Merkel annunciando a Berlino la stretta sui non vaccinati e l'obbligo (parziale) della siringa per i sanitari. Il virus sta sopraffacendo anche altri Paesi: per alcune settimane si tornerà al lockdown generalizzato in Alta Austria e a Salisburgo. Mentre la Slovacchia chiuderà le porte della vita pubblica ai non immunizzati. Negli Usa la Casa Bianca tira dritto e invita le aziende americane a procedere con l'obbligo di vaccino per i loro dipendenti nonostante lo stop imposto da alcuni tribunali statunitensi. Il governatore della Florida, invece, ha firmato la legge contro l'obbligo vaccinale.

