Covid: crescono i pazienti nei reparti ordinari.

Sono 53.588 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia , con un tasso di positività al 14,7%, stabile rispetto a quello di ieri. Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Salgono invece di 68 gli ingressi nei reparti ordinari che superano quota 10mila.

Sostanzialmente stabili, a 4.363, i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna. Mentre nelle terapie intensive attualmente ci sono 32 pazienti, quattro in meno da ieri, negli altri reparti Covid sono aumentati i ricoveri: 27 in più da ieri per un totale di 1.189. Altri sette i decessi con Covid-19 tra i quali, il più giovane.

