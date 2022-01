Covid, crescono i ricoveri in Emilia Romagna. Rimini maglia nera per nuovi casi

L’aggiornamento quotidiano sull'infezione da Covid in Emilia Romagna registra oggi 9.090 nuovi casi: rispetto ai 12.255 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un -25,8. I ricoveri salgono del 4,8% nei reparti Covid e del 6,8% nelle terapie intensive, dove il 72% dei pazienti risulta non vaccinato. 130 in tutta la regione le persone in terapia intensiva con un'età media di 63 anni: sul totale, 93 non sono vaccinati (età media 61,3 anni), mentre 37 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,8 anni). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.451 (+92 rispetto a ieri) con un'età media di 69 anni. Rimini oggi maglia nera della Regione con 1.682 nuovi casi. Purtroppo si registrano otto decessi, due dei quali proprio in provincia di Rimini.