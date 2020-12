Covid: curva contagi in decrescita ma casi ancora significativi, numeri preoccupanti a Rimini

Un sabato nero per Rimini: 163 nuovi contagiati, quasi il doppio di ieri. Tornano a salire anche i ricoveri in terapia intensiva ma è sicuramente il numero dei morti il dato forte di oggi: 17 i decessi, anche se non risalgono tutti alle ultime 48 ore. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 142.816 casi di positività, 1.807 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.975 tamponi.





La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10%. Per quanto riguarda invece l'altra Regione che confina con la Repubblica di San Marino, le Marche, i nuovi positivi sono 451, 98 – il numero più alto- sono nella provincia di Pesaro Urbino. Dai vertici dell’Istituto Superiore di Sanità, che questa mattina hanno fatto il punto del contagio in Italia ed in Europa, arriva un nuovo alla cautela e al rigoroso rispetto delle regole, in vista delle prossime festività. Il numero di nuovi casi è infatti ancora significativo anche se la curva è in decrescita, ha detto il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

In Italia c’è una incidenza di 193 casi per 100mila abitanti. Di qui l'invito a ridurre al massimo gli spostamenti e le occasioni di convivialità, con l’obiettivo di sfruttare anche le festività e la conseguente chiusura di alcune attività per arrivare al nuovo anno con un numero di casi più basso.