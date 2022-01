Covid, Da domani mezza Italia sarà gialla. Il tasso di positività balza al 21,9 per cento

La panoramica a livello nazionale ci parla di 61.046 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 141.262. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111. Complessivamente, sono oltre un milione di italiani positivi al Covid, con la pressione ospedaliera che continua a crescere e che porterà da domani mezza Italia in zona gialla, con l'aggiunta di Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

L'Emilia Romagna si salva, ma per poco a quanto pare. Nella Regione che confina con San Marino calano rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di coronavirus, anche in funzione della minor quantità di tamponi effettuati nel giorno di Capodanno, mentre c'è un balzo nei ricoveri, soprattutto in quelli nei reparti Covid. Le infezioni rilevate sono 9.090 - età media 37,5 anni - su un totale di 17.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 130 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, sei in più da ieri: età media 63 anni, il 72% non vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono sono 1.451 pazienti, ben 92 in più rispetto a ieri, età media 69 anni. In regione si contano altri otto decessi, tutti ultra 75enni.

Per quanto riguarda i contagi giornalieri, sul territorio in testa c'è la provincia di Rimini, che è fanalino di cosa nel numero di dosi di vaccino somministrate e che conta 1.682 nuovi casi, poi Bologna e Forlì-Cesena.

Continua a crescere l'occupazione ospedaliera delle Marche, altra regione confinante con San Marino che già si trova in zona gialla e che, insieme a Liguria e Veneto, rischia di scivolare presto in quella arancione. Le percentuali che riguardano le terapie intensive salgono infatti al 19%.