Covid: da lunedì 28 tutta Italia in zona bianca e stop alle mascherine all'aperto Ma preoccupa la variante Delta

Covid: da lunedì 28 tutta Italia in zona bianca e stop alle mascherine all'aperto.

Da domani tutta Italia in zona bianca, dopo l'ordinanza del ministro della Salute Speranza che sancisce l'ultimo passaggio, della Valle d'Aosta, da giallo a bianco. "Un risultato incoraggiante - lo ha definito Speranza - ma servono ancora cautela e prudenza". Sempre da domani, niente più obbligo di mascherina all'aperto. Ma ora preoccupa la variante Delta.

Sul fronte contagi, sono 782 i nuovi casi e 14 le vittime in tutto il Paese. Il tasso di positività è allo 0,5%. Secondo il commissario straordinario Figliuolo a fine settembre si raggiungerà l'80% di vaccinati. In Emilia-Romagna 61 nuovi positivi, nessuno dei quali a Rimini, e un decesso in provincia di Modena. Stabili i ricoveri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: