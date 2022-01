Covid: da subito obbligo vaccinale over 50, Emilia Romagna verso il 'giallo'

Per la prima volta da inizio pandemia si registrano in Italia oltre 200 mila contagi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 19,28%. Allarme dell'Ordine dei medici di Napoli: si rischia il 'codice nero' negli ospedali. L'obbligo vaccinale per gli over50 scatta da quando il decreto è pubblicato, non dal 15 febbraio. La multa per chi non ha il vaccino è 100 euro una tantum; per chi entra in negozi senza pass tra i 400 e 1.000 euro. Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 6 gennaio) contro il 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) della settimana precedente.

I presidi parlano di rientro a scuola "ingestibile" e chiedono 15 giorni di dad. Da lunedì potrebbero passare in giallo anche Abruzzo, Emilia Romagna, Val d'Aosta e Toscana; la Liguria va in arancione.