Covid, diminuiscono casi attivi e terapie intensive in Emilia Romagna.

Sono 396 in più rispetto a ieri i positivi al Covid in Emilia Romagna, su un totale di 33.628 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,2 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 457 in più. Due decessi, entrambi in provincia di Ferrara. Le persone in isolamento a casa sono il 97,1% dei positivi, mentre diminuiscono a 45 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

A Rimini sono 37 le nuove positività registrate e scendono a 7, una in meno di ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva.

