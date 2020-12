Covid E-R: giù i casi attivi e i ricoveri in Terapia intensiva, 88 le vittime

Sono 1.788 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, dove, nelle ultime 24 ore, sono stati refertati 11.171 tamponi. Si contano 88 vittime, fra loro un uomo di 50 anni in provincia di Bologna. Sei i decessi nel Riminese: tre donne di 93, 91 e 86 anni e tre uomini di 88, 73 e 92 anni Più della metà dei nuovi positivi (963) sono asintomatici, individuati attraverso il contact tracing e gli screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.167 (-1.462 rispetto a ieri): le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono il 95,6%. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo, 241 (-2 rispetto a ieri), mentre aumentano quelli negli altri reparti Covid, 2.736 (+29).





Nella Provincia di Rimini, come comunica l'Ausl Romagna, si contano 162 nuovi contagi, di 77 per sintomi. Si stimano però circa 200 guarigioni. Inoltre da nuovi dati, sono stati comunicati altri quattro decessi: si tratta di 2 pazienti di sesso maschile residenti a Bellaria Igena Marina (66 anni) e Coriano (64 anni) e 2 pazienti di sesso femminile di Bellaria (90 anni) e Santarcangelo (101 anni).