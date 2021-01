VACCINAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA Covid e vaccini a Rimini: il punto con Emma Petitti

Quella contro il Coronavirus è la più grande campagna vaccinale che vede impegnata la sanità, nazionale e regionale. Parte da qui Emma Petitti per fare il quadro sulle vaccinazioni antiCovid in Regione: "Superata quota 100mila vaccinazioni, siamo la prima Regione in Italia". È attesa in questi giorni, la consegna di 7400 dosi di vaccino Moderna, insieme ad un lavoro serrato per aumentare le sedi di vaccinazione e velocizzare così il ritmo di somministrazione, allargando la platea".

Entra nel dettaglio il Presidente dell'Ordine dei Medici di Rimini Maurizio Grossi: su 112mila vaccinati, 71mila sono operatori sanitari. "Una macchina che sta accelerando – dice – e che ha bisogno di tanta benzina”, ma anche “una macchina organizzativa complessa, per cui sono contemplati gli errori, sui quali si farà luce” – dice - con riferimento alle 800 dosi di vaccino perse al "Morgagni" di Forlì per malfunzionamento dei refrigeratori. Ma su tutto insiste sull'importanza di vaccinarsi: per gli operatori e i medici “un imperativo deontologico”, per i cittadini “una cintura di sicurezza per viaggiare protetti”.

Dal Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Rimini, Nicola Colamaria lo sforzo di una categoria in prima linea da mesi, e al lavoro degli operatori guarda anche il Dirigente delle Professioni Sanitarie dell'AUSL Romagna Andrea Galeotti, che nella sfida di “vaccinare quante più persone nel più breve tempo”, ricorda l'attività svolta nel quartiere fieristico e per le categorie a rischio, quali gli anziani delle RSA.

Nel video, gli interventi del Presidente dell'Assemblea Legislativa Emilia-Romagna, Emma Petitti, del Presidente dell'Ordine dei Medici di Rimini Maurizio Grossi; del Dirigente delle Professioni Sanitarie dell'AUSL Romagna Andrea Galeotti

