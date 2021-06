AGGIORNAMENTO Covid Emilia-Romagna: 55 nuovi casi in regione, 4 a Rimini

Sono 55 i nuovi positivi al Coronavirus su quasi 16.500 tamponi eseguiti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore e non si registra nessun decesso. Aumentano i guariti, 517 in più, calano di 462 i casi attivi. Si registrano anche 7 ricoveri in meno, mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 3.553.965 per dosi somministrate, 1.289.972 per persone che hanno completato il ciclo. Il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi.

L'età media nei nuovi positivi, 21 asintomatici, è di 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi più 5 nell'Imolese, e Modena e Forlì-Cesena con 10 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32, 2 in meno rispetto a ieri. 203 le ospedalizzazioni negli altri reparti Covid, 5 in meno.

A Rimini sono 4 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore.

