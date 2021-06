REGIONE Covid Emilia-Romagna: calano di oltre mille unità i casi attivi

Covid Emilia-Romagna: calano di oltre mille unità i casi attivi.

Sono 145 i nuovi casi in Emilia-Romagna, circa lo 0,7% dei tamponi sui 9538 tamponi molecolari e 9959 tamponi rapidi eseguiti. Di questi 51 sono asintomatici, 31 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 7 attraverso i test per le categorie a rischio, 2 con gli screening sierologici e 1 tramite i test pre-ricovero. Le persone guarite sono complessivamente 1244 in più rispetto a ieri, per un totale di 362.876. I casi attivi sono 9220 (1.103 in meno rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 63. Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi: due donne in provincia di Bologna (64 e 69 anni), una donna in provincia di Modena (78 anni) e una donna a Cesena (68). In totale i decessi in regione sono stati 13.225.

