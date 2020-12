AGGIORNAMENTO Covid Emilia-Romagna: calano i ricoveri, tre i decessi a Rimini

In Emilia-Romagna la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%: 1.283 i nuovi casi (con un'età media di 44,9 anni) su un totale di 6.066 tamponi. Un dato che risente del minor numero di esami eseguiti nei giorni festivi. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.175 (888 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.356 (+913), oltre il 95% del totale dei casi attivi. 326 i guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-4 rispetto a ieri), 2.609 quelli negli altri reparti Covid (-21). Purtroppo, si registrano 69 decessi nell'intera Regione, di cui 3 (tre donne di 75, 87 e 89 anni) nella provincia di Rimini dove si contano 211 nuovi contagi (111 le persone sintomatiche).

