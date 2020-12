AGGIORNAMENTO Covid Emilia-Romagna: calano ricoveri e terapie intensive Sei i decessi nella provincia di Rimini

Covid Emilia-Romagna: calano ricoveri e terapie intensive.

Sono 1.624, su 16.576 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 9,8% dal 19,2% di ieri. Dei nuovi contagiati, 825 sono asintomatici. 4.529 le nuove guarigioni che portano i casi attivi a 66.522 (-2.954 rispetto a ieri).

Si registrano 49 nuovi decessi in Regione, di cui sei a Rimini (3 donne di cui una di 83, una di 88 e una di 94 anni e 3 uomini di 58, 69 e 85 anni). In provincia i nuovi positivi sono 138, di cui 86 con sintomi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-5 rispetto a ieri), 2.781 quelli negli altri reparti Covid (-24). T.I. in calo anche a Rimini: sono 19, due in meno rispetto a ieri.



