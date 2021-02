Covid Emilia-Romagna, confermato trend in crescita

Anche oggi è vicino a 1.500 (1.488 per l'esattezza) il numero dei nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna che conferma un trend in crescita. Si contano anche 36 nuove vittime, di cui 4 a Rimini (1 donna di 79 anni e 3 uomini di 57, 74 e 89 anni). Dei nuovi casi, individuati grazie a 29mila tamponi fra molecolari e antigenici, circa un terzo sono asintomatici, 588.

Calano i casi attivi che ad oggi sono 38.578, il 94,6% dei quali in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 171 (quattro in meno rispetto a ieri), mentre sono tre in più di ieri, 1.889 in totale, quelli negli altri reparti Covid. La metà delle nuove vittime, 18 sono in provincia di Bologna.