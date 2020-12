AGGIORNAMENTO Covid Emilia-Romagna: crescono i ricoveri nei reparti d'isolamento

Covid Emilia-Romagna: crescono i ricoveri nei reparti d'isolamento.

Sono 1.641 i nuovi contagi in Emilia-Romagna, di cui 750 asintomatici, su oltre 13.800 tamponi effettuati. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'11,8%. La provincia di Rimini è la terza più colpita con 162 nuovi casi rilevati. Aumentano i guariti: 2.944 in più in Regione rispetto a ieri, mentre calano di 1.376 i casi attivi. Dei 73 nuovi decessi, cinque sono riminesi (tre donne di 99, 74 e 97 anni; e due uomini, rispettivamente di 83 e 82 anni). Pressoché stabili i ricoveri nelle terapie intensive (206, uno in meno rispetto a ieri), mentre crescono di 55 unità i pazienti negli altri reparti.

