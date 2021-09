COVID-19 Covid Emilia Romagna: in calo i casi, crescono le terapie intensive In Italia sono 4.664 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore

Covid Emilia Romagna: in calo i casi, crescono le terapie intensive.

Sono in calo i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna e, per la prima volta da molti giorni, non si registrano nuovi decessi. In compenso tornano a salire leggermente le persone ricoverate. I nuovi casi sono infatti 453, individuati sulla base di 24.764 tamponi, fra molecolari e antigenici. Poco meno della metà, 202, sono asintomatici, trovati soprattutto grazie al contact tracing. L'età media dei nuovi positivi si aggira sui 40 anni. Mentre diminuiscono i casi attivi salgono i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 45 pazienti, due in più di ieri e 398 (+8) negli altri reparti Covid. In termini assoluti, Modena continua ad essere la provincia con il più alto numero di casi (127) seguita da Bologna (64) e Parma (56). A Rimini sono 42 i nuovi positivi registrati da ieri, circa 42 le guarigioni.

In Italia in totale sono 4.664 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore su 267.358 i tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell'1'7%, in lieve aumento rispetto all'1,6% di ieri. 559 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 36 (ieri erano 40).



