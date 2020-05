Covid Emilia Romagna: l'incremento più basso mai registrato

A Rimini crollo dei contagi: un solo positivo, 2.098 in totale. E nessuno decesso, per il secondo giorno consecutivo. 13 però le persone morte In tutta l'Emilia Romagna, che conta dall'altra parte solo 35 casi accertati nelle ultime 24 ore: l'incremento più basso mai registrato. Le nuove guarigioni oggi sono 153. Dalla Terapia Intensiva sono uscite 6 persone, portando il totale dei ricoverati a 105. Cali significati anche nelle Marche: 4 nuovi casi di positività, i degenti in terapia intensiva scendono a 17. Complessivamente, finora, i casi di positività nelle Marche sono stati 6.678 e i decessi 984. Attualmente 4.481 persone sono isolate in casa dopo contatti con contagiati.



