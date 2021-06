Covid Emilia-Romagna: leggera crescita delle terapie intensive, calo negli altri reparti

Sono 172, con un'età media di 34,9 anni, i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, pari all'1,5% dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. 14 i nuovi casi registrati a Rimini. 431, in totale, le persone guarite. Purtroppo, si registra un nuovo decesso in provincia di Modena: un uomo di 60 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Reggio Emilia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (+2 rispetto a ieri), 412 quelli negli altri reparti Covid (-11). Sul fronte vaccini, sono quasi un milione e 50mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.