Covid Emilia-Romagna: oltre 1.700 casi, ricoveri in crescita

In Italia sono 15.021 i nuovi casi di Covid registrati e 42 le vittime. Leggero aumento delle terapie intensive. In Emilia-Romagna superano quota 1.700 i casi giornalieri di positività. E mentre prosegue la lenta crescita dei ricoveri si contano dieci vittime: fra loro ci sono anche una donna di 40 anni morta nel Piacentino e un uomo di 36 anni a Cesenatico. Sulla base di quasi 30mila tamponi registrati, nelle ultime 24 ore si contano infatti 1.707 nuovi casi, poco meno della metà dei quali (816) asintomatici. L'età media dei nuovi positivi è di 40,7 anni e in termini assoluti Bologna (459 casi, 61 dei quali nell'Imolese) è la provincia con i numeri del contagio più alti, seguita da Forlì-Cesena (252), Modena (201) e Rimini (181). Cresce il numero dei casi attivi, ormai sopra 25mila, con il 96,8% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. Ma lentamente cresce anche il numero dei ricoveri: sono 79 in terapia intensiva (due in più di ieri) e 728 negli altri reparti Covid (+25).