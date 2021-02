Covid Emilia-Romagna: ricoveri in lieve calo, 116mila gli immunizzati tramite vaccino

Lieve calo oggi dei ricoveri per Covid-19, in Emilia-Romagna, ma c'è un aumento dei casi giornalieri che sono stati 1.382, a fronte di circa 700 guariti. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 181 (due in meno rispetto a ieri) e 1.950 quelli negli altri reparti Covid (sei in meno). Altre 25 le vittime in regione ma nessuna nel riminese. I vaccinati in Emilia Romagna – alle 16 - sono oltre 257mila. 116mila gli immunizzati con due dosi.





La campagna prosegue per il personale della sanità e delle Cra – fa sapere la Regione -, compresi i degenti delle residenze per anziani, per poi proseguire con gli ultraottantenni assistiti a domicilio. Alla luce delle nuove forniture di dosi di Moderna e Pfizer-Biontech previste in Emilia-Romagna per questa settimana, anche per i prossimi giorni proseguiranno in via prioritaria i richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Anche a livello nazionale i numeri sono in lieve flessione. Le vittime riportate nel bollettino quotidiano sono 270, ieri erano state 385. I nuovi contagi registrati sono stati 11.641, ieri erano stati 13.442. Rispetto alle 24 ore precedenti sono però stati refertati 74mila tamponi in meno. I numeri delle Terapie intensive sono pressoché stabili, mentre nelle degenze di isolamento il calo è stato di 142 unità. Situazione in controtendenza in Umbria che oggi ha raggiunto il top dei ricoveri. Alta l'attenzione e la preoccupazione sulle varianti. Ad oggi in Italia 2.535.295 le dosi di vaccino somministrate, mentre 1.115.022 persone hanno ricevuto anche la seconda dose.