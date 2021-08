DATI ITALIA Covid Emilia Romagna: Rimini ancora in testa con 98 nuovi contagi

Sono 5.664 i nuovi casi di Covid in Italia registrati e 19 le vittime nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 34 della giornata precedente. Il tasso di positività è al 3,5%, in aumento. Cresce il saldo sia dei pazienti in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. In Emilia-Romagna 551 nuovi positivi. Il Riminese ha i numeri maggiori con 98 casi. Nello specifico si tratta di 43 maschi e 55 femmine; 35 gli asintomatici contro i 63 sintomatici. Nessun nuovo decesso in zona mentre se ne registra uno in provincia di Reggio-Emilia.









