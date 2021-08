Covid Emilia-Romagna: Rimini maglia nera con 91 nuovi casi

In Emilia-Romagna sono 454 i nuovi casi di coronavirus sulla base di 24.700 tamponi delle ultime 24 ore, un dato in lieve calo rispetto a quelli comunicati nei giorni scorsi. In regione da inizio pandemia ci sono state complessivamente oltre 400mila infezioni (400.565). Stabili ad oggi le terapie intensive (31 degenti) mentre altri dieci pazienti sono stati ricoverati nei reparti Covid (323). Si registrano due morti: una donna di 85 anni della provincia di Piacenza e un uomo di 99 anni di Forlì. Per quanto riguarda i contagi giornalieri, l'età media è di circa 33 anni. Rimini in testa tra le province, con 91 nuovi casi, poi Bologna con 72, più 8 del circondario imolese. Seguono Ferrara (49), Parma e Ravenna (entrambe con 43), Reggio Emilia (40). Quindi Modena (35), Piacenza (33), Cesena (25), Forlì (15). Vaccini: alle 15 risultano somministrate complessivamente 5.399.028 dosi; sul totale sono 2.488.989 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.