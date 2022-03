COVID-19 Covid Emilia Romagna: sotto i 2mila i nuovi casi, quasi 3mila i guariti

Covid Emilia Romagna: sotto i 2mila i nuovi casi, quasi 3mila i guariti.

Sono sotto quota duemila i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore: 1.853 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.794 tamponi eseguiti per una percentuale di nuovi positivi su tamponi al 18,9%. A Rimini sono 144 i nuovi casi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 71 (+3 rispetto a ieri), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.207 (+31 rispetto a ieri), età media 74,1 anni. Quasi 3mila le guarigioni rispetto a ieri, 13 i decessi.

